ASUS、RTX 5050搭載の16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming 16」を発売　MIL規格準拠の高耐久モデル

ASUS JAPANは8月21日、MIL規格準拠の堅牢性とゲーミング性能を両立した16型ゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming 16 (FX610JH)」を発売した。価格は26万9800円。

ASUS TUF Gaming 16 (FX610JH)は、インテル Core i7-14650HXとNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載する。ゲーム用途はもちろん、動画編集や写真編集などのクリエイティブ作業にも対応しやすい構成だ。メモリは16GB DDR5-5600で、最大64GBまで増設できるデュアルスロット設計となる。さらに空きSSDスロットを1基備え、保存容量の拡張にも配慮した作りだ。

ディスプレイは16型ワイド液晶で、解像度はWUXGA、リフレッシュレートは144Hz、応答速度は3msとなる。アスペクト比16:10により縦方向の表示領域が広く、ゲームだけでなく資料閲覧やマルチタスクでも見やすい。画面占有率は約85％で、180度開くヒンジも採用する。筐体はオフブラックを採用し、天板とキーボード面には傷や指紋が付きにくい特殊加工を施す。インターフェースは背面と左右に整理され、USB Type-C、USB Type-A、HDMI、LAN、音声コンボジャックなどを備える。

冷却面では、80枚の0.15mmブレードを備えた2基のファンと3本のヒートパイプを組み合わせた新設計の冷却システムを採用する。105W TDPのターボモード時でも約40dBの静音性をうたう。さらに、相手側の音声にも適用できる双方向のAIノイズキャンセリング機能を備え、オンライン通話やゲーム中のボイスチャットを快適にする。加えて、落下、水没、災害、ウイルス被害まで幅広く補償する「ASUSのあんしん保証」サービスにも対応する。