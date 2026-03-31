ASUS新型ゲーミングPC発売 Core Ultra 9・RTX 5070搭載「TUF Gaming T700」登場
ASUS JAPANは7月23日、MIL規格に準拠した堅牢性を備える「ASUS TUF Gaming」シリーズから、約47LのミドルタワーゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T700(T700TL)」と「ASUS TUF Gaming TM700(TM700TZ)」の2製品3モデルを発売した。価格は31万9800円から。
T700(T700TL)はインテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HXとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載するモデルだ。TM700(TM700TZ)はAMD Ryzen 7 8700FとNVIDIA GeForce RTX 5070、またはNVIDIA GeForce RTX 5060を組み合わせた構成を選べる。いずれもASUS製マザーボードを採用し、ゲーム用途だけでなく配信や動画編集も見据えたパフォーマンスを狙う設計だ。
筐体は強化ガラス製のフロントとサイドパネルを備え、内部のパーツを見せるデザインだ。工具不要で取り外せるため、メモリやストレージの増設、日常の清掃も行いやすい。さらにASUS AURA SYNCに対応し、最大1680万色のライティングを同期できる。上部のマグネット式トップフィルターと底面の引き出し式ボトムフィルターにより、メンテナンス性も高めた構成となっている。
冷却面では、前面3基の吸気ファンと背面の排気ファン、高効率クアッドファン構成、液冷CPUクーラーを組み合わせ、長時間の高負荷時でも熱を逃がしやすい。インターフェースも充実し、上部にUSB3.2 Type-C Gen1×1、USB3.2 Type-A Gen1×2、ヘッドホン出力、マイク入力を装備する。T700は背面にUSB3.2 Type-A Gen1×4、USB2.0×2、RJ45を備え、TM700はUSB3.2 Type-C Gen2×1、USB3.2 Type-A Gen2×1、USB3.2 Type-A Gen1×2、USB2.0×4を備える。
堅牢性も特徴で、MIL-STD 810H準拠のテストをクリアしたという。振動や衝撃、高温・低温環境に強く、移動や引っ越し時の扱いやすさにも配慮した。さらにAIノイズキャンセリング機能により、双方向の音声ノイズを低減し、クリアな音声チャットを支援する。故障原因を問わず修理対象となる「ASUSのあんしん保証」サービスにも対応する。
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