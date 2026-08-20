Sparkle、140W給電対応のUSB-Cドッキングステーションを8月21日発売　4K出力・GaN電源内蔵

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるSparkle Computer社の新製品として、USB Type-C接続の4ポートドッキングステーション「Power Dock Boost TC-9411M」が8月21日に発売される。価格は18,800円前後の見込み。
Power Dock Boost TC-9411Mは、最大140WのUSB Power Delivery 3.1給電に対応し、対応ノートPCへ高出力で電力を供給できるのが大きな特徴だ。さらに、150W GaN電源を本体に内蔵することで、外付け電源を持ち歩く負担を抑えたコンパクト設計となる。本体寸法はおよそ幅80×奥行113×高さ34mmだ。
映像出力はHDMI 2.0を1基備え、最大4K/60Hzに対応するため、外部ディスプレイとの接続でも高精細表示を利用しやすい。加えて、USB-C 3.2ポートを1基、USB-A 3.2ポートを2基搭載し、周辺機器やストレージ、入力デバイスをまとめて接続できる。対応機器はWindows、macOS、iPadOS、Android搭載機器と幅広い。
型番はPower Dock Boost TC-9411M、JANは4711342290818となる。電源はAC 100～240V、50/60Hzに対応し、保証期間は1年だ。ノートPCの給電、外部モニターへの出力、複数デバイスの同時接続を1台でまかないたいユーザーに向く製品といえるだろう。
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