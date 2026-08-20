モニターアームにノートPCを設置　サンワサプライがVESA対応トレーを発売

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、モニターアームに取り付けてノートパソコンやタブレットを設置できるノートパソコントレー「100-VESA014」を発売した。対応規格はVESA100×100mmで、価格は2,709円（税抜）だ。購入はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店で可能だ。

100-VESA014は、ノートパソコンを机上から浮かせて設置し、デスク上のスペースを広げるためのマウントトレーだ。モニターアームに載せることで、キーボードや資料、飲み物などを置く余白を確保しやすくなる。ブラックのスチール製ボディを採用し、デスク周りをすっきり見せやすい。

設置面には滑り止めゴムを備え、前面には幅約2.2cmの落下防止ストッパーを装備する。機器を挟むツメは上下左右に無段階で位置調整でき、USB、HDMI、電源端子などの位置に合わせて干渉を避けやすいという。ツメの対応横幅は約29～46cmで、11.6型から17.3型までのノートパソコンや、タブレット、液晶ペンタブレット、モバイルモニターにも活用できる。耐荷重は約3kgだ。

さらに、トレー面には複数のスリットを設け、排熱を妨げにくい設計とした。VESA100×100mm対応のモニターアームに取り付けられる一方、VESA75×75mmには非対応だという。ノートパソコンで使う場合は、約90度まで角度をつけられるモニターアームが推奨される。限られた作業環境でも、視線や機器位置を整えやすく、在宅勤務や学習、クリエイティブ作業の効率化に役立つ製品だ。