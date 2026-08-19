CFD販売からGIGABYTEの新型27型ゲーミングモニター発売　QD-OLEDモデルは240Hz対応

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEブランドの新製品として、27インチQHDゲーミングモニター2機種を8月20日に発売する。発売されるのは、QD-OLED採用の「GIGABYTE GO27Q24A」と、SuperSpeed IPS採用の「GIGABYTE G27Q20T」だ。いずれもドスパラ専売で、価格はGO27Q24Aが72,980円前後、G27Q20Tが26,880円前後の見込み。
GO27Q24Aは、27インチのQHD解像度と最大240Hzの高リフレッシュレート、0.03ms GTGの超高速応答を備えるQD-OLEDモデルだ。鮮やかな色彩と高コントラスト表現に加え、AI OLED Careや先進冷却機構を搭載し、パネル保護と安定動作を両立する。パネル焼き付き保証を含む3年保証も用意される。
G27Q20Tは、27インチQHDのSuperSpeed IPSモデルで、最大210Hzのオーバークロック表示とG-SYNC Compatible対応により、ティアリングを抑えた滑らかな映像表示を実現する。0.5ms GTGの応答速度、Smart OD、AI Black Equalizer、四方向放熱設計など、FPSやeスポーツ用途を意識した機能がそろう。こちらも3年保証が付く。
両機種とも購入はドスパラ専売となる。GO27Q24AはHDMI 2.1を2基、DisplayPort 1.4を1基、イヤホン端子を装備し、G27Q20TはHDMI 2.0を2基、DisplayPort 1.4 DSC、USB 2.0ダウンストリームポート、イヤホン端子を備える。サイズはいずれも27型で、解像度は2560×1440のQHDだ。映像美を重視するならQD-OLEDのGO27Q24A、価格と高リフレッシュレートのバランスを求めるならG27Q20Tが有力な選択肢となるだろう。
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