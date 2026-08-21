デスク整理がはかどる！ USBハブ＆引き出し付きモニター台「MR-LC806BK」発売

サンワサプライは8月20日、USBハブ・引出し付モニター台「MR-LC806BK」を発売した。価格は12,100円で、直販サイト「サンワダイレクト」から購入できる。目線に合わせて高さを2段階で調整できるうえ、USBハブと収納を一体化したデスク整理向けの机上ラックだ。
MR-LC806BKは、付属スペーサーの着脱によって高さを7cm・10cmの2段階に切り替えられる。モニターを体格や座高に合わせやすく、長時間の作業で気になりやすい目線のズレを抑えやすい設計だ。天板は幅59cmで、モニターだけでなくノートパソコンの設置にも対応する。
前面にはUSB 5Gbps対応のUSB Aポートを4基備える。USBメモリやマウスなどの周辺機器を手元で抜き差ししやすく、配線の取り回しも向上する。背面はオープン構造で、ケーブルを後方へ逃がしやすい点も特徴だ。
収納面では、A4サイズの書類を折らずに入れられる引き出しに加え、モニター下へフルサイズキーボードとマウスを収められるスペースを確保した。逆L字の脚部が天板を支えつつ中央の収納空間を広く取り、脚底にはゴムパッドを採用して滑りを抑える。デスク周りの散らかりやすい小物をまとめ、作業スペースをすっきり保ちやすい製品だ。
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