MSI、耐荷重20kg・49インチ対応のゲーミングモニターアームを発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミング向けモニターアームの新製品「MPG MT201RG」を8月27日に発売する。価格は1万4800円前後の見込み。最大49インチ、耐荷重2～20kgに対応する設計で、大型ウルトラワイドモニターの導入を想定したモデルだ。ガススプリング機構と5軸可動、RGBライティング、VESAクイックリリースを備え、デスク上のレイアウトと演出性を両立するモニターアームだ。

MPG MT201RGは、17～49インチのモニターに対応し、チルト、スイベル、ピボット、高さ調整、前後移動を1台でこなす多機能アーム。ガススプリング方式により、モニターの位置を軽い操作で調整しやすく、プレイ姿勢や視線に合わせて細かなセッティングが行える構成だ。VESAクイックリリース機構により、モニターの着脱もスムーズで、組み付けや交換の手間を抑えやすいという。

RGBライティングは台座のスイッチから20種類のモードを選べる仕様だ。さらにUSB Type-A - ARGB変換コネクタを用いれば、対応マザーボードと連動した発光設定にも対応する。固定方式はクランプとグロメットの両対応で、デスク環境に応じて設置方法を選べる点も特徴だ。アーム部と台座にはケーブルホルダーを備え、配線を整理しやすい。