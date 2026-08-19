GIGABYTE、27型QD-OLED・240Hz対応ゲーミングモニターなど2機種を8月20日発売

GIGABYTEは8月20日より、ドスパラ専売の27型ゲーミングモニター「GO27Q24A」と「G27Q20T」を発売する。販売はドスパラ各店舗を通じて行われ、価格はGO27Q24Aが72,980円、G27Q20Tが26,800円となる。両機種ともNVIDIA G-SYNC CompatibleとAMD FreeSync Premium認証に対応し、映像のカクつきやティアリングを抑えた快適なプレイを狙うモデルだ。

GO27Q24Aは、2,560×1,440ピクセルの27型QD-OLEDパネルを採用する上位機だ。最大リフレッシュレート240Hz、応答速度0.03ms（GTG）という高速表示に加え、DCI-P3 99％カバーと約10億7000色表示に対応し、色再現性と動きの滑らかさを両立する。さらに、グラフェン放熱フィルムと四辺放熱による冷却設計、画面焼けリスクを抑えるAI OLEDケア、焼けにも対応する3年保証を備える点も特徴だ。

ゲーミング機能も充実する。競技シーンで使いやすい24.5インチフルHD表示や、アスペクト比を4：3や5：4へ切り替えられるタクティカルスイッチ2.0、残像感を抑えるウルトラクリアー、VRR範囲を調整してちらつきを抑えるOLED VRRアンチフリッカー、暗部の視認性を高めるナイトビジョンなどを搭載する。OSDにはクロスヘア、タイマー、HDRモードをまとめたゲームアシスト機能も備わる。

一方のG27Q20Tは、2,560×1,440ピクセルの27型SuperSpeed IPSパネルを採用し、最大リフレッシュレート210Hz（OC）、応答速度0.5ms（GTG）を実現する。DCI-P3 94％カバーと約10億7000色表示に対応し、鮮やかな映像表現と高速応答を両立する構成だ。ゲームごとにオーバードライブを自動調整するスマートOD、暗部を見やすくするAIブラックイコライザー、ナイトビジョン、さらにクロスヘアやタイマーなどをまとめたゲームアシストを備え、幅広いジャンルで使いやすい1台となる。