XPPen、14インチ有機ELペンタブ「Artist Ultra 14」発売　2.8K・10bit表示対応

XPPenは、14インチの有機ELペンタブレット「Artist Ultra 14」を国内でオンライン販売を開始した。価格は119,800円。購入は公式ストア、公式Amazon、公式楽天を通じて行える。昨年9月発売の「Artist Ultra 16」に続く新サイズで、コンパクトさと描画性能を両立した新モデルだ。

最大の特徴は、有機ELディスプレイによる深い黒と鮮やかな発色だ。解像度は2,880×1,800の2.8Kで、ネイティブ10bitと10.7億色表示に対応する。さらにCalman認証でDelta E＜1の高精度をうたい、色のにじみを抑えながら、イラストや動画編集の細かな色確認にも役立つ仕様だ。画面周囲は14.5mmの超スリムベゼルで、表示領域を広く感じられる点も魅力だ。

操作面では、移動、拡大、縮小、回転などに対応するX-Touchソリューションを搭載する。ジェスチャー設定やタッチエリアの範囲もカスタムでき、直感的に作業を進めやすいという。加えて、バーチャルタブレット機能により、スタイラスで複数画面間のキャンバス操作も可能だ。ドライバー更新で他のXPPen製品にも順次対応予定という。

筐体は薄さ約8mm、重量約720gのポータブル設計だ。持ち運びやすく、職場と自宅を行き来しながら制作するユーザーにも向く。付属品はX3 Proスタイラスペン、X3 Proスリムスタイラスペン、ワイヤレスショートカットリモートACK05の3点で、用途に応じてペンを使い分けられる。