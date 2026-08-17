「チャー・シュー・メーン！」がゴルフの楽しさを教えてくれた『あした天気になあれ』が1冊33円！【Kindle漫画セール情報】

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ちばてつやセンセイのゴルフ漫画『あした天気になあれ』全58巻が、1冊33円と格安セール中です。全巻揃えても1914円！

ゴルフと言えば紳士のスポーツ、見方によっては、お金持ちが嗜むスポーツとも言えますが、本作『あした天気になあれ』は、そのプロゴルフの世界を、ちばてつやセンセイらしい、泥臭い男の子を主人公に描かれているのが新鮮です。

まず連載されていたのが『週刊少年マガジン』である点。あの頃のマガジン読者で実際にゴルフをやったことがある子どもがどのくらいいるか考えたら、そもそも読者に興味を持ってもらうところからして難しい。そこで、ちばセンセイは普通の家族経営の食堂の息子を主人公に据えます。主人公・向太陽は、体格には恵まれていますが、いわゆる天才型ではなく努力の人。よく失敗するし、スランプにもなる普通の少年です。ちょっとお調子者で勉強は得意ではないですが、失敗からよく学びます。

そして、本作の代名詞とも言えるのが、「チャー・シュー・メーン！」のリズムでのスイング。それまでゴルフなんてしらなかった子どもたちも、雨傘を振って「チャー・シュー・メーン！」と叫ぶようになりました（その前に、藤子不二雄Ａセンセイの『プロゴルファー猿』の旗包みなんてのもありましたが）。実はこの、「チャー・シュー・メーン！」はちばセンセイの完全創作ではなく、ちばセンセイ自身がゴルフレッスンを受けた際、レッスンプロが考えたものを教わったものだそうです。

むしろおじさんのスポーツであったゴルフの漫画を、少年誌で単行本が58巻も発行されるほど連載を続たのですから、「チャー・シュー・メーン！」がいかにすごい発明だったか分かりますな。

お調子者の太陽と冷静なキャディ・トムとのコンビが絶妙！

あした天気になあれ

ちばてつや (著)

全58巻（完結）

1,914円 (各巻33円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

食堂「あづま屋」の長男・向太陽は、母を助けながら弟妹の面倒を見て、早朝ゴルフ場で弁当を売り、夜は練習場で働く中学生。元プロの竜谷に才能を認められた太陽は、自分のクラブを買い、プロゴルファーになって大金を稼ぐことを夢見ている。



武器となるのは、巨体から生まれる飛距離、観察力、柔らかな発想、土壇場でも諦めない粘り、そして「チャー・シュー・メーン」で整えるスイングのリズム。



河川敷での賭けゴルフや中学生大会を経て、いよいよプロ研修生の世界へ。大人の選手による駆け引きや妨害、長丁場のプロテスト、経験豊富なプロたちとのトーナメントに挑んでいく。



国内で実績を積んだ太陽は、やがて世界へ目を向ける。目標はゴルフ発祥の地・セント・アンドリュースで開催される全英オープン。ところが海外のコースには、日本とは比較にならない風と地形、世界的名手、そして土地を知り尽くしたキャディたちが待っていた。