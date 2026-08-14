わずか41gのUSB Type-C有線マウス　巻き取り式「PERIMICE-405CR」が発売

ドイツのコンピュータ周辺機器メーカーのPerixx Computer GmbHは、USB Type-C接続に対応した小型有線マウス「PERIMICE-405CR」を発売する。販売はAmazon、楽天市場、Yahooショッピング、Perixx公式サイトで取り扱う。巻き取り式ケーブルを備えた軽量モデルで、価格は公表されていない。
PERIMICE-405CRは、モバイルワーク向けに設計されたコンパクトなマウスだ。サイズはおよそ幅85×奥行48×高さ31mm、重量はおよそ41g。バッグやノートパソコンケースのポケットに収まりやすく、外出先へ常に持ち歩く用途に向く。
接続方式は有線で、インターフェースはUSB Type-Cだ。近年の薄型ノートパソコンやタブレットに増えているType-Cポートへ直接つなげるため、変換アダプターを持ち歩く必要がない。さらにプラグアンドプレイ対応のため、ドライバーのインストールなしに接続してすぐ使える仕様だ。
特徴は、最大700mmの巻き取り式USB Type-Cケーブルを本体に収納できる点にある。一般的な有線マウスで起こりやすいケーブルの絡まりや、収納時のかさばりを抑えられる。ボタン数は3で、光学式トラッキング、1000DPIに対応し、Webブラウジング、メール作成、表計算などの日常業務を支える。
カラーはブラックで、材質はABSとなる。対応OSはWindows 7以降とmacOSだ。打鍵耐久は100万回、認証はCE、FCC、RoHSを取得している。なお、製品名は巻き取り式の「PERIMICE-405CR」と、非巻き取り式の「PERIMICE-405C」の2種類が用意されており、用途に応じて選べる。
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