1台でQHD 260Hz・FHD 360Hz・HD 500Hzを切り替え　AOC新型ゲーミングモニター登場

AOCは、ゲーミングブランド「AGON by AOC」から新型ゲーミングモニター3機種を発表した。ラインアップは31.5インチ曲面モデル「CQ32G4Z」と、27インチモデル「Q27G40ZE2」「Q27G41ZE2」で、トリプルリフレッシュレート技術を採用するのが特徴だ。
新シリーズの最大のポイントは、1台で3つのリフレッシュレートと解像度プリセットを切り替えられる点にある。QHD 260Hzは高精細な映像表現、FHD 360Hzは高速な対戦ゲーム向けの滑らかさ、HD 500Hzは超高速なアクションやレースゲーム向けの応答性を重視した設定だ。用途に応じて表示モードを選べるため、eスポーツから没入型ゲームまで幅広く対応する。
全モデルは0.3msのMPRT応答時間に対応し、動きの速い場面で発生しやすいモーションブラーやゴーストを抑えるという。さらに、AMD FreeSync PremiumとNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応し、画面のティアリングを低減するという。長時間プレイを想定した目の保護機能も備え、競技志向のゲーマーだけでなく、日常的にゲームを楽しむユーザーにも扱いやすい製品群だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります