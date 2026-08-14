1台でQHD 260Hz・FHD 360Hz・HD 500Hzを切り替え　AOC新型ゲーミングモニター登場

AOCは、ゲーミングブランド「AGON by AOC」から新型ゲーミングモニター3機種を発表した。ラインアップは31.5インチ曲面モデル「CQ32G4Z」と、27インチモデル「Q27G40ZE2」「Q27G41ZE2」で、トリプルリフレッシュレート技術を採用するのが特徴だ。

新シリーズの最大のポイントは、1台で3つのリフレッシュレートと解像度プリセットを切り替えられる点にある。QHD 260Hzは高精細な映像表現、FHD 360Hzは高速な対戦ゲーム向けの滑らかさ、HD 500Hzは超高速なアクションやレースゲーム向けの応答性を重視した設定だ。用途に応じて表示モードを選べるため、eスポーツから没入型ゲームまで幅広く対応する。

全モデルは0.3msのMPRT応答時間に対応し、動きの速い場面で発生しやすいモーションブラーやゴーストを抑えるという。さらに、AMD FreeSync PremiumとNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応し、画面のティアリングを低減するという。長時間プレイを想定した目の保護機能も備え、競技志向のゲーマーだけでなく、日常的にゲームを楽しむユーザーにも扱いやすい製品群だ。