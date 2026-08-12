Google Chromeに深刻度”高”の脆弱性　PCとAndroidは更新チェック

グーグルは8月11日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」の脆弱性5件に対処した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・5件 ■深刻度別内訳 ・高：5件 ■深刻度（高） ・CVE-2026-19556：V8の解放後使用

・CVE-2026-19557：TabStripでの解放後使用

・CVE-2026-19558：拡張機能における解放後使用

・CVE-2026-19559：HTMLでの解放後使用

・CVE-2026-19560：Blinkにおける解放後使用

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：151.0.7922.137/.138

・macOS：151.0.7922.137/.138

・Linux：151.0.7922.137 ■モバイル版 ・Android：151.0.7922.137

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。