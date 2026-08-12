Razer新作マウス「Naga V3 Pro」　交換式プレートでMMO・MOBA・FPSに対応

Razer Japanは8月12日、ゲーマー向けライフスタイルブランドRazerの新製品として、MMOゲーミングマウス「Razer Naga V3 Pro」を発表した。日本での価格は29,980円で、購入はRazer.com、RazerStore、一部販売店から可能だ。MMOだけでなくMOBA、バトルロイヤル、FPS、日常用途まで幅広く対応する高機能マウスとして打ち出されている。

Naga V3 Proの最大の特徴は、マグネット式の交換可能な3種類のサイドプレートだ。MMO向けの12ボタン、MOBAやバトルロイヤル向けの6ボタン、FPSや普段使い向けの2ボタンへ、工具不要で数秒で切り替えられる設計だ。左クリック横にはDPI調整用のクイックアクセスボタンを2基備え、薬指ボタンもロック機構付きで復活した。最大5つのオンボードメモリープロファイルに、ボタン割り当てやマクロ、DPI設定を保存でき、複数のPC環境でも同じ操作感を持ち運べる仕様だ。

スクロール機構も進化した。Razer HyperScroll Tilt Wheel Gen-2は、24段階のStandard Tactileモード、48段階のPrecision Tactileモード、長距離の移動に向くFree-Spinモード、自動切り替えのSmart-Reelモードを備える。アビリティの選択やインベントリ操作など、ゲーム内の細かな入力をより精密に扱える点が強みだ。設定はRazer Synapseで調整でき、プレイスタイルに合わせたチューニングが可能だという。

内部性能も抜かりない。センサーにはRazer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3を搭載し、最大50,000DPI、930IPS、90G加速度に対応。さらにFrame Syncで入力と表示の同期を図り、遅延を抑える設計だ。メインスイッチにはRazer Optical Mouse Switches Gen-4を採用し、1億回以上のクリック耐久性をうたう。通信はRazer HyperSpeed Wirelessに対応し、バッテリー駆動時間はHyperSpeed接続時で最大155時間、Bluetooth接続時で最大280時間だ。USB Type-C接続による充電しながらのプレイや、別売のHyperFlux V2 Charging System、Mouse Dock Proにも対応する。