世界初RGB OLED搭載、ASUS「ROG Swift OLED PG34WCDN」が登場　360Hz対応34型ゲーミングモニター

ASUS JAPANは8月12日、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、世界初をうたうRGB OLEDゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG34WCDN」を8月14日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売すると発表した。34インチのウルトラワイド筐体に、曲率1800RのタンデムRGB QD-OLEDパネルを採用し、360Hzリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度を備える高性能モデルだ。

この製品の大きな特徴は、従来のQD-OLEDとは異なるRGBストライプ配列を採用したROG RGB Stripe Pixel Technologyだ。テキストの色にじみを抑えやすく、ゲーム映像だけでなく、資料作成や動画編集などのクリエイティブ用途でも文字の視認性を高める設計だ。黒の締まりと発色の鮮やかさを両立し、表示品質を重視するユーザーに向く。

さらに独自のBlackShieldフィルムにより、既存のQD-OLEDパネル比で耐傷性を2.5倍に向上したとするほか、明るい環境での黒レベル認識性能を最大40％高めたという。これにより、周囲が明るい部屋でも深みのある黒を保ちやすく、コントラスト表現に強いモニターとして訴求する。

加えて、NVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premium Proに対応し、映像のティアリングやカクつきを抑えた快適なプレイ環境を実現。ASUS OLED Care Proも搭載し、Neo近接センサーがユーザー不在時に自動で黒画面へ切り替えるなど、焼き付き対策も強化する。製品詳細はROG公式製品ページで確認できる。