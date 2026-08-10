タンスのゲン、幅30cmのスリムデスクワゴン発売　A4収納・オールロック対応

タンスのゲンは8月10日、幅30cmのスリム設計と角丸デザインを採用した『スリム角丸デスクワゴン』を発売した。販売場所はタンスのゲン本店、楽天市場店、ヤフーショッピング店。デスク下の限られた空間を有効活用しながら、在宅ワークやオフィスに自然になじむ収納家具として訴求する製品だ。
『スリム角丸デスクワゴン』は、外寸がおよそ幅30×奥行44×高さ60cm、重量はおよそ14kgとなる。スチール製の本体に粉体塗装を施し、カラーはホワイト、ブラック、グレージュの3色を用意する。角や取っ手を丸く仕上げたことで、直線的な印象になりがちなワゴンにやわらかさを加え、自宅のワークスペースにも取り入れやすいデザインだ。
収納面では、3段引き出しとフルオープンスライドレールを備え、奥まで見渡しやすく取り出しやすい構造だ。上段にはペントレー、下段にはA4ファイルに対応する仕切り板を備え、文房具、書類、パソコン周辺機器を用途別に整理しやすい。さらに、上段の鍵で全段をまとめて施錠できるオールロック仕様のため、書類や印鑑などの管理にも向く設計だという。
実用面では、天板の耐荷重はおよそ100kg、各引き出しの耐荷重はおよそ20kgとなる。下段には前倒れを抑える補助キャスターを備え、移動用キャスターも付属するため、収納物を入れた状態でも扱いやすい。完成品で届くため組み立て不要で、開梱後すぐに使い始められる点も利点だ。購入はタンスのゲン本店、楽天市場店、ヤフーショッピング店から行える。
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