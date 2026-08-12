「同サイズ帯では最強」メタの新ローカルAIモデル、LM Studioが高評価

Metaは8月10日、300億パラメータのオープンウェイトAIモデル「Muse Glimmer 30B」を公開した。Apache 2.0ライセンスで提供し、MacやPC上でのローカル実行を想定している。
AIエージェント向けのモデルで、コーディングや長い手順を伴う処理、画像を含む入力にも対応する。100以上の言語データで訓練されている。
ローカル環境で動かせるサイズと性能の両立が特徴。量子化によってモデル本体を20GB未満まで圧縮し、24GBまたは32GB級のメモリを持つ環境で利用できるとしている。
ローカルLLM実行アプリを開発するLM Studioも同日、Muse Glimmer 30Bへの対応を発表。「これまでテストした同サイズ帯のモデルで最も強力」と高く評価した。
Muse Glimmer 30B is live in LM Studio!— LM Studio (@lmstudio) August 10, 2026
It's a new open source model from Meta. Apache 2.0 license, fit right on your laptop.
It is the strongest model of its size class we've tested. https://t.co/W3GbIEQkOK
MetaもGemma4 31BやQwen3.6 27Bなどとの比較で、エージェント処理やコーディングなど複数のベンチマークで高い性能を示したとしている。大規模なクラウドAIだけでなく、手元のPCで動かすローカルAI競争も一段と激しくなりそうだ。
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