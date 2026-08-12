童顔とグラビア映えするメリハリボディーが魅力。40kgのダイエットに成功したことも話題の猫宮みみ（ねこみや・みみ）さんが、2nd DVD「抱きしめたくなるカラダ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

年末に沖縄で撮影された今作は、高校生という役どころで登校中の制服姿からスタート。背負ったスクールバッグがスカートの裾を持ち上げているのだが、ぜんぜん気づかずに歩く猫宮さん。そこに声をかけ、優しく直してくれる男性（＝視聴者）との出会いから始まるストーリーである。

――なかなか凝った設定ですね。

【猫宮みみ】 制服は前作でも着ましたが、（年齢的に）もう似合わないのでは……と少し心配だったんです。でも、スタッフの方々に「まだイケるよ！」と言っていただけたし、安心してカメラと向き合うことができました。

――どんなシーンが楽しめますか？

【猫宮みみ】 「夏祭りを楽しもうよ！」と浴衣を着てデートに出かけたり、赤のビキニを着て海のほうに遊びに行ったり、部屋でエクササイズして汗を流したりしました。「友達の家にいるから」と家族に嘘をついて、一緒に過ごすところなども撮りました。

――オススメは？

【猫宮みみ】 可愛いニットワンピースを脱ぎ、大人っぽい黒のランジェリーで魅せるシーンです。特に抱きしめたくなるようなむちむち感が表現できたかなと。バスルームでシャワーを浴びるシーンも、細長いレース素材の水着が大好評でした。

――さて、これだけのダイエットに成功したら、周囲からも驚かれますよね？

【猫宮みみ】 グラドル仲間からは「なんで痩せたのに胸が残っているの!?」と言われます（笑）。めちゃくちゃ筋トレに励んでいたわけではなく、食事制限を中心にあまり胸を揺らさなかったのが良かったのかもしれません。

実は少しリバウンドしたそうで、「ファミマの冷やし胡瓜一本漬を食べながら、今夏は痩せたいと思っています」と報告。秋以降には次々とDVDリリースが控えているそうなので、詳細の発表も待たれるところだ。