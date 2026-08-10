さらばインプレゾンビ？ Xが収益化システムを「オリジナリティー重視」にリニューアルへ

X（SNS）の公式アカウントCreators（@XCreators）は8月8日、新しい収益化制度「オリジナルコンテンツ報酬プログラム」の概要を公開。現行の収益化プログラムを置き換える形で、9月8日から提供することを公表した。コンテンツのオリジナリティーを重視した制度で、収益目的のスパムアカウント（通称インプレゾンビ）の沈静化が狙いとみられる。

新制度の主な参加資格は以下のとおり。現行制度からの自動引き継ぎはなく、すでに収益化済みのユーザーはそのまま収益化を終えるか、9月8日以降に改めて新制度の審査を受ける必要がある。

●新しい収益化プログラムの資格要件（概要） ・18歳以上であること

・オリジナルコンテンツ報酬プログラムが利用可能な国に居住していること

・過去に規約違反を繰り返した履歴がない良好なアカウントであること

・個人用またはビジネス用アカウントをもっていること

・Xプレミアム、Xプレミアムプラス、Xプレミアムビジネスのいずれかに登録していること

・少なくとも500人の認証済みフォロワーがいること

・過去90日間に認証済みユーザーからのホームタイムラインのインプレッションが50万回以上あること（返信のインプレッションを除く）

・定期的にオリジナルコンテンツを投稿していること

上記の資格要件に加えて、収益化に際しては「悪意ある行為や詐欺行為を避ける」「ツールやボットを使って、いいね・フォロー・視聴回数・コメント等の項目を操作しない」「投稿を見た人に返信やフォロー・リポストなどの行為を促さない」など、複数のルールの遵守が求められる。

収益化対象のポストは投稿者オリジナルの文章・画像・映像コンテンツや、既存の議論に対する有意義な解説・反応など。他者の投稿を基にポストする場合、元ネタの完全なコピー（いわゆる”パクツイ”）や他者の画像・動画作品を自身の作品にみせかける行為、意味のある改変・解説・分析などを一切含まない再投稿などは収益化できない。

Xでは現行の収益化制度の導入後、スパムポストや無意味なリプライ、他者のコンテンツの盗用など、さまざまな手段で収益の獲得を狙うアカウントが増加。平時・有事を問わず、コミュニケーションや情報収集の妨げとなることが問題視されていた。

新しい収益化プログラムがインプレゾンビ対策の切り札となるか、今後の動きに注目したい。