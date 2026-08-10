11万8100円から買えるVAIOノートPC発見！ 8月31日まで「アウトレットセール」開催中

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VAIOノートを期間限定のアウトレット価格で販売

VAIOストアでは現在、「アウトレットセール」を開催中。VAIO F14、VAIO F16、VAIO SX12、VAIO S13、VAIO SX14-Rなどの対象モデルを、期間限定のアウトレット価格で販売している。セール期間は8月31日(月)9時59分まで。

対象となるカスタマイズモデルでは、カラーやスペック、ソフトウェア、保証などを選択できる。

おすすめPC：VAIO F14（2023年6月発売モデル）

VAIO F14 VJF1418

【期間限定】アウトレットセール価格：118,100円～

「VAIO F14」は、第13世代CPUを搭載する14.0型ノートPC。アウトレット対象のカスタマイズモデルで、カラーやスペック、ソフトウェア、保証などを選択して購入できる。