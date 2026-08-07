Nextorage、Thunderbolt 5ケーブル発売　最大120Gbps・240W給電対応でUSB4機器も使える

Nextorageは、Thunderbolt 5ケーブル「NX-CBT12シリーズ」を8月7日に発売する。価格はオープンプライスで、市場想定価格は30cmのNX-CBT12CC203が4,480円、50cmのNX-CBT12CC205が4,680円、1mのNX-CBT12CC210が4,880円となる。
NX-CBT12シリーズは、Thunderbolt 5規格に対応したUSB Type-C接続のケーブルだ。Intel Thunderbolt認証を取得しており、品質基準や互換性の要件を満たす点が特徴だ。高速データ転送、映像出力、電力供給を1本でまとめられるため、映像制作、ゲーム配信、外部ストレージ接続など負荷の高い用途で活躍するという。
最大データ転送速度は双方向80Gbpsで、映像帯域が必要な場面ではBandwidth Boostにより最大120Gbpsの映像伝送をサポートする。対応機器ではDual 8K@60Hzの映像出力と、最大240Wの給電に対応するため、ノートPCの充電から高解像度モニター接続までを一元化しやすい。USB4を含むUSB Type-C機器にも接続できるため、幅広い周辺機器環境で使いやすい設計だ。
長さは30cm、50cm、1mの3種類をそろえる。30cmは持ち運びや限られたスペースでの接続に向き、50cmはドッキングステーションや複数モニター環境で扱いやすく、1mは広いデスクやスタジオでの裏配線に適するとしている。
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