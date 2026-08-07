Acer、Ryzen AI 7 450搭載の16型ゲーミングノート「Nitro V 16 AI」3機種を発売

日本エイサーは、ゲーミングブランド「Nitro」から、AMD Ryzen AI 7 450プロセッサーを搭載した16インチゲーミングノートPC「Nitro V 16 AI」3機種を発売する。発売日は「ANV16-A71-N73Y56」と「ANV16-A71-N73Z57」が8月7日、「ANV16-A71-N73Z56」が8月20日だ。販売はAmazon、Acer公式オンラインストア、Acerダイレクト（Rakuten、Yahooショッピング）、および「ANV16-A71-N73Z56」については量販店でも取り扱うという。

「Nitro V 16 AI」は、全機種に最大50TOPSのNPU性能を備えるAMD Ryzen AI 7 450プロセッサー、32GBメモリー、16インチWUXGA IPSディスプレイを採用したモデルだ。グラフィックスは「ANV16-A71-N73Y56」と「ANV16-A71-N73Z56」がGeForce RTX 5060 Laptop GPU、「ANV16-A71-N73Z57」がGeForce RTX 5070 Laptop GPUとなる。ストレージは512GB SSDと1TB SSDの2種類を用意し、ゲームプレイに加えて配信、録画、動画編集、AIを活用した制作用途まで見据えた構成だ。

ディスプレイは解像度1920×1200、アスペクト比16:10のWUXGA IPSパネルで、最大180Hzのリフレッシュレートと3ms応答速度に対応する。sRGB 100％の色再現性と非光沢仕様により、動きの速いゲームだけでなく、動画編集や配信画面の確認にも向く設計だ。さらに、2基のファンとデュアル吸排気システムを備え、高負荷時のCPUとGPUの安定動作を支える。専用のNitroSenseでは、温度や電力設定を確認しながら、静音、バランス、パフォーマンス、エコの4モードを切り替えできるという。

機能面では、MUXスイッチによって内蔵グラフィックスと独立グラフィックスの接続経路を切り替えられるほか、DTS:X Ultraによる立体音響、Acer PurifiedVoiceのAIノイズリダクション、Acer PurifiedViewによる背景ぼかしや視線補正、自動フレーミングにも対応する。約207万画素のフルHD IR Webカメラ、Windows Hello対応の顔認証、Wi-Fi 6E、有線LAN、USB4 Type-C、USB 3.2 Type-A×3、HDMI出力ポートなども備え、ゲームと日常用途の両立を狙った1台だ。サイズはおよそ幅356.5×奥行260×高さ19.9mm。重量はおよそ2.1kgとなる。