最大12万円OFF！ マウスコンピューターが夏の大感謝セール、ゲーミングPCも対象

マウスコンピューターは、8月5日から8月26日10時59分まで、自社ECサイト「マウスコンピューター公式ストア」で「夏の大感謝セール」を開催する。対象には、ノートPC、デスクトップPC、ゲーミングPCのG TUNE、クリエイター向けPCのDAIVなどが並び、最大値引きは12万円OFFとなる。

対象製品の一例として、mouseブランドではCopilot+ PC対応のノートPC「mouse B5-A7A01SR-A」が239,800円から206,800円に、デスクトップPC「mouse SH-I5U01」が204,800円から169,800円になる。さらに、G TUNEではゲーミングノート「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」が389,800円から319,800円へ、デスクトップ「G TUNE FZ-I9G80」は809,800円から689,800円へ値下げされる。いずれも性能と価格のバランスを重視するユーザーにとって注目度の高い内容だ。

クリエイティブ用途を想定したDAIVも対象で、ノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B」は289,800円から254,300円に、デスクトップ「DAIV KM-A7G7T」は639,800円から519,800円になる。DAIVは写真編集や動画制作など、比較的負荷の高い作業に向く構成が魅力で、セール期間中は上位モデルを狙いやすい。

今回の「夏の大感謝セール」は、仕事用の軽量ノート、ゲーム向けの高性能機、制作向けのワークステーション系モデルまで幅広くカバーする。購入方法は、マウスコンピューター公式ストアのセールページから対象製品を選ぶ流れとなる。