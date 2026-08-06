Google DeepMindのデミス・ハサビス氏が会長へ　Gemini開発を後任に託しAGIに注力

Alphabet傘下のグーグルは8月5日、AI研究部門Google DeepMindの経営体制変更を発表した。Google DeepMindのCEOのデミス・ハサビス氏は、Google DeepMindの会長とAlphabetのチーフ・サイエンティストに就任することになる。

デミス・ハサビス氏に代わって運営を担うのは、CTOを務めてきたコレイ・カヴクジュオグル氏だ。ただし、カヴクジュオグル氏はGoogle DeepMindのCEOに就任するわけではなく、SVP（上席副社長）として組織の実務を率いる。ハサビス氏もGoogle DeepMindを退社するのではなく、AGI研究や科学研究に重点を移す。

ハサビス氏は社員向けのメッセージで、「人類史の重大な転換点を迎えた。私は生涯を通じてAGIを目指してきたが、今やそれが手の届くところにあると感じている」と説明した。

同日には、チーフ・サイエンティストを務めてきたジェフ・ディーン氏が、27年間在籍したGoogleを離れることも発表された。ディーン氏はサンジェイ・ゲマワット氏、オリオル・ヴィニャルス氏、クオック・リー氏とともに、新会社Discovery Loopを設立する。

Discovery Loopは、機械学習や科学、工学分野における研究と実験のプロセスをAIで自動化することを目指すPBC。日本の制度上の公益企業と同一ではないが、公益目的を掲げる企業形態だ。

ディーン氏はXへの投稿で、研究者が仮説を立て、実験し、結果を分析して次の実験につなげる「発見のループ」を自動化する構想を説明している。

報道によると、発表後にAlphabet株は約4％下落した。GoogleのAI研究を長年支えてきた幹部や研究者が同時に役割を変えたり、退社したりすることから、一部の投資家の間では人材流出や開発体制への影響を懸念する見方も出ている。

ただし、デミス・ハサビス氏はGoogle DeepMindを離れるわけではない。ジェフ・ディーン氏らが設立する新会社Discovery Loopについても、Googleが出資とクラウド提供を継続するため、GoogleのAI中核人材が完全に離れると見るのは適切ではないだろう。