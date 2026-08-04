Pixelの次期折りたたみ機はどうやら流行の横長ではなさそうだ!?

Googleは、日本法人の公式Xアカウント（@googlejapan）で8月12日（水）23時の予約受付開始を予告しているPixelスマートフォン新機種について、新たなティザー画像を公開。大まかな外観も確認できる。

開いて4：3、閉じてパスポートサイズが

横折りの折りたたみ機の最新トレンド

今年の「Pixel 11」で特に気になるのが折りたたみ機の「Pixel 11 Pro Fold」。Galaxy Z Fold8が動画視聴に適した、開いた状態で4：3の横長スタイルを採用。このスタイルは長らくウワサになっている折りたたみiPhoneでも採用されるのではないかとネット上では囁かれている。

Google Pixel Fold の可能性を「開いて」みませんか？Pixel で、もっと。



8 月 12 日 23 時：予約購入開始

8 月 13 日 7 時：Made by Google 開始



詳細の確認や #MadeByGoogle の配信登録はこちら👇️https://t.co/jp3Lf9HUSVpic.twitter.com/0Ltw39c1rP — Google Japan (@googlejapan) August 4, 2026

では、Pixelはどうなるのか？ 今回のティザー画像を見る限りはPixel 10 Pro Foldと大きく変わらない？ カメラバーのスタイルを含めて、大きな変更がないのはPixel 11 Proでも同様。今年はデザインは大きく変わらず、引き続きAIを売りにした新機種になるのだろうか。それともハードウェアにどんな進化がある？ いずれにしても正式発表は来週だ。