Pixelの次期折りたたみ機はどうやら流行の横長ではなさそうだ!?

Googleは、日本法人の公式Xアカウント（@googlejapan）で8月12日（水）23時の予約受付開始を予告しているPixelスマートフォン新機種について、新たなティザー画像を公開。大まかな外観も確認できる。
開いて4：3、閉じてパスポートサイズが
横折りの折りたたみ機の最新トレンド
今年の「Pixel 11」で特に気になるのが折りたたみ機の「Pixel 11 Pro Fold」。Galaxy Z Fold8が動画視聴に適した、開いた状態で4：3の横長スタイルを採用。このスタイルは長らくウワサになっている折りたたみiPhoneでも採用されるのではないかとネット上では囁かれている。
Google Pixel Fold の可能性を「開いて」みませんか？Pixel で、もっと。— Google Japan (@googlejapan) August 4, 2026
8 月 12 日 23 時：予約購入開始
8 月 13 日 7 時：Made by Google 開始
詳細の確認や #MadeByGoogle の配信登録はこちら👇️https://t.co/jp3Lf9HUSVpic.twitter.com/0Ltw39c1rP
では、Pixelはどうなるのか？ 今回のティザー画像を見る限りはPixel 10 Pro Foldと大きく変わらない？ カメラバーのスタイルを含めて、大きな変更がないのはPixel 11 Proでも同様。今年はデザインは大きく変わらず、引き続きAIを売りにした新機種になるのだろうか。それともハードウェアにどんな進化がある？ いずれにしても正式発表は来週だ。
編集部オカモトのひとこと：すでに4世代目になるPixelの折りたたみ機。価格ではGalaxy Z Foldとほぼ同等なのにも関わらず、スペックではやや見劣りすることから、存在感が薄いままここまで来ている。折りたたみiPhoneもウワサされる中、どんな進化をアピールするのか。正式発表に注目したい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります