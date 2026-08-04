1台のスマホに2つの電話番号で迷惑電話対策に！ auが開始する通話専用「セカンドナンバー」は月550円で便利そう

KDDIはauブランドの契約者を対象に、電話／SMSに特化した2つ目の電話番号「セカンドナンバー」のサービスを開始した。月額料金は550円。通話料は30秒あたり22円。

デュアルSIM機に2つ目の電話番号を電話／SMS専用で提供

仕事用の電話番号や各種サービス登録用に使える

この「セカンドナンバー」は、iPhoneを含めて今のスマホの大半で対応している、2回線同時待受が可能なeSIM対応スマートフォンで利用できるサービス。1人のユーザーのサブ回線であることが前提なのでデータ通信には対応せず、電話／SMS専用となっている。

利用用途としては、仕事用の専用電話番号にしたり、SMS認証を含む各種サービス登録用の番号といった使い方を想定。そこで「電話きほんパック（V）」に含まれる、「迷惑電話撃退サービス」「お留守番サービスEX」が利用できるなど、迷惑電話対策が標準で含まれている。

また、下4桁の電話番号を選択できる「YOU選番号」も実質無料で利用可能（店頭での手続き時のみ可）。覚えやすい番号を選択すれば、2つの番号が区別しやすくなる。

KDDIによると、スマホユーザーにかかってくる電話のうち、迷惑電話の比率が2022年度以降急上昇しているという。そのことで、知らない相手やウェブサービスなどにメイン回線の番号を登録しづらいと考えるユーザーに便利なサービスとしている。