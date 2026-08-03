FRONTIER、Radeon RX 9050搭載BTOゲーミングPC販売開始　白黒ケースも選択可能

インバースネットは、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、AMD Radeon RX 9050グラフィックスを搭載したゲーミングPCの販売を開始した。ラインナップは光るフルタワーのMFGシリーズとGHLシリーズ、コンパクトなミニタワーのGKシリーズを用意し、用途や予算に合わせたカスタマイズに対応する。
搭載GPUのAMD Radeon RX 9050は、AMD RDNA 4アーキテクチャを採用し、8GB GDDR6メモリと32MBの第3世代AMD Infinity Cacheを備える構成だ。強化されたレイトレーシング機能とAIアクセラレーションにより、フルHD解像度でのゲームプレイを支える設計となる。AMD HYPR-RXを有効にすれば、対応タイトルでパフォーマンス向上やレイテンシ低減を狙えるほか、AMD FidelityFX Super Resolution 4によるAI活用のアップスケーリングにも対応するという。
第3世代レイトレーシング・アクセラレーターによって光や影の表現力を高め、第2世代AIアクセラレーターが機械学習ベースの映像処理を支える。さらに、DisplayPort 2.1aとHDMI 2.1bに対応し、高リフレッシュレートディスプレイとの接続にも配慮した仕様だ。TBPは92W～100Wで、省電力性と扱いやすさを両立する設計という。
ケースはMFGシリーズ、GHLシリーズ、GKシリーズの3タイプを展開する。MFGシリーズは幅約231×奥行約474×高さ約497mmで、ARGB対応ケースファン4基を備えた高冷却のフルタワーだ。GHLシリーズは幅約230×奥行約465×高さ約500mmで、側面のRGB-LEDラインと強化ガラスパネルが特徴だ。GKシリーズは幅約215×奥行約401×高さ約347mm、約30Lのコンパクト筐体に垂直エアフロー構造を採用するだ。各シリーズともケースカラーは白または黒を選べる仕様だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります