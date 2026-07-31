ASUS「A32 PLUS V2」登場　4基ARGBファン搭載のピラーレスPCケース

ASUS JAPANは、デュアルチャンバー構造とピラーレスデザインを採用したATX対応PCケース「ASUS A32 PLUS V2」を発表した。発売日は7月31日で、ブラックとホワイトの2モデルを用意。パソコン工房およびパソコンSHOPアークで販売を開始するという。

ASUS A32 PLUS V2の特徴は、リアに1基、サイドに3基のARGBファンを標準搭載し、外観の華やかさと冷却性能を両立する点だ。正面と左側面をガラスパネルにしたピラーレス構造により、内部パーツを270°の広い視界で見渡せる。さらに、電源ユニットやストレージを分けて収めるデュアルチャンバー構造を採用し、配線スペースを確保しやすい設計となる。

冷却面では、最大10基の120mmファンに対応し、360mmラジエーターも搭載できる。空冷クーラーは高さ165mmまで、ビデオカードは長さ420mmまで、電源ユニットは長さ220mmまで対応するため、幅広い構成に組み込みやすい。付属のグラフィックボードブラケットは、長さ300mmから370mmのGeForce RTX 50シリーズにも対応し、カードのたわみを抑える役割を担うという。

カラーバリエーションはブラックの「ASUS A32 PLUS V2 BLACK」とホワイトの「ASUS A32 PLUS V2 WHITE」の2種だ。販売はパソコン工房およびパソコンSHOPアークで7月31日から開始する。組み立てやすさ、冷却性、見映えを重視する自作PCユーザーに向く新ケースだという。