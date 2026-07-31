古いPCでもWi-Fi 7対応へ、MSI「BE6500 WiFi 7 USB Adapter」が登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、Wi-Fi 7対応のUSB接続タイプ無線LANアダプター「BE6500 WiFi 7 USB Adapter」を発売した。Wi-Fi 7非対応のノートPCやデスクトップPCでも、USBポートに挿し込むだけで高速通信環境を導入できる点が特徴だ。

BE6500 WiFi 7 USB Adapterは、トライバンド対応の無線LAN USBアダプターだ。6GHz帯で最大2880Mbps、5GHz帯で最大2880Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの通信に対応し、Wi-Fi 7ルーターとの組み合わせで高帯域通信を実現する設計となる。内蔵カードの増設作業が不要なため、設定の手間を抑えつつWi-Fi 7へ移行しやすい製品だ。

筐体には可動式アンテナを備え、付属クレードルにより設置位置の自由度も確保している。接続方式はUSBで、Wi-Fi 7に対応していないパソコンでも使いやすい。ゲーム、動画視聴、オンライン会議など、安定した無線接続を求める用途で、既存PCの通信性能を底上げする選択肢になるだろう。