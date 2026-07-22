【仙台うみの杜水族館】悶絶級のかわいい展示始まる　かき氷を食べるリスやカワウソ、見たことある？

暑い日に冷たいものをほしがるのは、人間だけじゃないんです。

連日の猛暑で少し疲れ気味なこの季節。「涼しい場所で癒やされたい」「子供や家族と一緒に夏らしい思い出を作りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな夏のおでかけにぴったりな、生きものたちのキュートで涼しげな姿に出会える注目の納涼企画をご紹介します。

リスもカワウソも、夏は冷たいものがうれしい

宮城県仙台市にある「仙台うみの杜水族館」にて、2026年7月31日（金）から8月23日（日）までの期間、「ニホンリスのやさい氷＆特製カワウソかき氷」が開催されます。

近年は「酷暑」という言葉が日常的になるなど、厳しい暑さ対策への関心が高まっています。同館ではこうした背景から、2020年より夏季限定でニホンリスへ氷をプレゼントする取り組みを行ってきました。

今年は、毎年恒例となっているリスへの「やさい氷」に加え、新たにコツメカワウソへも「かき氷」をプレゼントする企画が実施されます。

氷に夢中な姿にほっこり！

生きものたちが届ける夏の涼と癒やし

この企画でぜひ注目してほしいのは、展示そのものよりも氷を見つけた瞬間の生き物たちの動きです。リスが冷たい氷に寄っていく。カワウソが前足で氷を崩しながら、中に隠れた魚を探す。ほんの数分でも、目が離せなくなるかわいらしさです。

ニホンリスには、サツマイモ、リンゴ、クルミを閉じ込めた「やさい氷」をプレゼント。リスは暑さが苦手。氷に体を寄せたり、中の好物をかじろうとしたりする姿を見ると、こちらまで少し涼しくなります。……かわいい。これはだいぶかわいいやつです。

今年から加わるのが、コツメカワウソの「特製カワウソかき氷」です。削った氷の中には魚。上にはオキアミ入りの氷。カワウソたちは器用な前足を使って、氷の中を探ります。あの小さな手で一生懸命探す姿を思い起こしただけで、少しにやけます。これはぜひ動画に収めたいところ。

午前はリス、午後はカワウソ。そんな順番で回ると、このイベントを逃さず楽しめます。カワウソの実施時間は約5分間なので、少し早めに水槽前へ向かうのがよさそうです。夏休みの一日を、ただ涼むだけで終わらせたくない人にはかなり相性がいいイベントですよ！

ニホンリスのやさい氷＆特製カワウソかき氷

●開催期間： 2026年7月31日（金）〜8月23日（日）

●会場： 仙台うみの杜水族館

●住所：宮城県仙台市宮城野区中野3-2-1



1. ニホンリスのやさい氷

●実施日： 期間中毎日

●時間： 9:00頃〜（※日によって前後する場合があります）

●場所： 1階「広瀬川 東北の山・里・川」

2. 特製カワウソかき氷【初開催】

●実施日： 2026年7月31日（金）、および期間中の土・日曜日

●時間： 13:00〜（約5分間）

●場所： 2階「世界のうみ」アフリカ カワウソ水槽