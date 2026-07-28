2.8兆パラメータAI「Kimi K3」公開　動かすには1億円超級サーバが必要？

AIで作成

中国Moonshot AIは7月27日、総パラメータ数2.8兆のAIモデル「Kimi K3」のオープンウェイトをHugging Faceで公開した。同社は7月16日にAPI版を公開した際に、フルウェイトを公開すると予告していた。

Kimi K3は総パラメータ数2.8兆のMixture of Experts（MoE）モデルで、896の専門家のうち16のみを各トークンで動作させる疎な構成を採用。100万トークンのコンテキスト長に対応するほか、ネイティブな画像入力にも対応するマルチモーダルモデルとなっている。

公開されたウェイトのデータサイズは約1.5TBクラスに達する。公開から間もなくHugging FaceではコミュニティによるGGUF形式の量子化版も公開されている。ただし、ローカル環境で動かすには依然として大規模なGPUメモリが必要で、一般的なPCで扱える規模ではない。

公開直後からXやRedditなどでは大きな反響があり、「中国勢のオープンウェイト戦略を象徴するリリースだ」といった声が上がった。一方で、「サイズが大きすぎてローカル実行は現実的ではなく、API経由で利用することになりそうだ」といった感想も目立っている。