AMDとマイクロソフト、AzureにおけるAIインフラの提携拡大を発表　次世代ラック「Helios」を導入へ

米AMDと米マイクロソフトは7月20日、クラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」におけるAIインフラの強化に向け、長期的な戦略的パートナーシップを大幅に拡大すると発表した。

今回の合意により、マイクロソフトはGPU、CPU、ネットワーク、ソフトウェアにおよぶAMDの包括的なAIソリューションをAzureに大規模導入する。その中核をなすのが、次世代の統合ラック型ソリューション「AMD Helios」であり、マイクロソフトや同社のAI顧客が利用する最先端モデルのAI推論処理をはじめ、各種Azure AIサービスを支える基盤として採用される。

このHeliosは、最新の「AMD Instinct MI455X GPU」や第6世代「AMD EPYC Venice CPU」、ネットワークを制御する「Pensando DPU」、そしてオープンなソフトウェア基盤「ROCm」を統合したシステムであり、2026年後半からの供給開始が予定されている。

また、この連携強化はインフラの広範囲におよんでおり、コンピューティングおよびネットワークの両面でパフォーマンス向上が図られる。Azureには第6世代EPYCプロセッサを搭載した新たな仮想マシン（VM）として、エージェント型AIやデータパイプライン処理向けの「Azure HDv2」と、半導体設計などの高度なエンジニアリングに特化した「Azure HXv2」の2系列が新たに追加される。

さらにネットワーク層では、AMD Pensando DPUの導入領域が広げられるとともに、同社の半導体技術とクラウドアキテクチャ「Azure Boost」との統合が進められ、クラウド規模での接続処理性能とエネルギー効率を高めていく。

両社のトップは今回の提携拡大について、学習から推論、データ処理に至るまで顧客が必要とする選択肢と拡張性を提供する重要な節目であると強調しており、拡大するAI需要に対応するオープンかつ高性能なインフラの提供を目指す構えだ。