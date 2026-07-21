TURTLE BEACH×ホロライブ「Stealth Pro II」予約開始　全54種の限定パッケージを展開

ソフマップは、TURTLE BEACH × hololive productionコラボヘッドセットの予約受付を開始した。対象商品はTurtle Beachの「Stealth Pro II」で、予約受付期間は案内上の予約上限に達し次第終了となる。

Stealth Pro IIは、独自のCrossPlay 2.0システムを搭載し、最大4つのUSBワイヤレストランスミッターをサポートすることで、複数デバイス間の切り替えをシームレスに行えるのが特徴だ。さらに、空間オーディオと調整可能なアクティブノイズキャンセリングに対応し、ゲームや配信視聴で臨場感のあるクリアなサウンドを実現するという。

今回のコラボでは、全54種のhololive production限定コラボパッケージとバッテリーカバーから、好みの推しモデルを選択できるのが大きな魅力だ。見た目のカスタマイズ性が高く、コレクション性も強いため、ファンアイテムとしての満足度も高い企画だ。

予約方法はソフマップの特設ページからの申込みとなる。なお、予約枠には上限があるため、希望するモデルがある場合は早めの確認が望ましい。