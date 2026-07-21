ドスパラ、新品PCのメモリ増設が888円　大決算キャンペーン実施中

パソコン専門店ドスパラを展開するサードウェーブは、7月31日まで、全国のドスパラ店舗および通販サイトで『ドスパラ大決算カスタマイズキャンペーン』を実施中だ。対象の新品パソコン購入時に、メモリ増設や電源強化、SSD拡張、水冷ファン変更などを特別価格で選べるのが特徴で、価格は888円からとなる。

対象カスタマイズは、8GBメモリを16GBへ、16GBメモリを32GBへ変更するメモリ倍増が各888円、RTX 5060をRTX 5060 Ti 8GBへ引き上げるVGAアップグレードが888円、650W電源を750W Gold電源へ変更するカスタマイズが888円だ。さらに、SSDキャッシュ無し1TBを2TBキャッシュありへ変更するプランは18,888円、SSDキャッシュあり1TBを2TBキャッシュありへ変更するプランは8,888円、水冷ファン240mmを360mmへ変更するカスタマイズは4,888円となる。

キャンペーン対象モデルの一例として、GALLERIA XPR7A-R57-WL、THIRDWAVE AD-C5F56B-01B、GALLERIA RL7C-R55-5N、THIRDWAVE F-14RP7Vが案内されている。GALLERIA XPR7A-R57-WLはRyzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載するハイパフォーマンスPCで、メモリ16GBから32GBへの変更が888円、SSD 1TBから2TBへの変更が18,888円、水冷CPUクーラーへの変更が18,888円だ。THIRDWAVE AD-C5F56B-01BはIntel Core Ultra 5 225とGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載するミニタワーで、メモリ16GBから32GB、電源650Wから750Wへの変更がいずれも888円。GALLERIA RL7C-R55-5NはIntel Core i7-14650HXとGeForce RTX 5050 8GBを備える15.6インチノートで、メモリ16GBから32GBへの変更が888円。THIRDWAVE F-14RP7VはIntel Core i5-1355U搭載の14.0インチスタンダードノートで、メモリ8GBから16GBへの変更が888円だ。

購入方法は、全国のドスパラ店舗または通販サイトで対象新品パソコンを選び、注文時にカスタマイズを指定する流れだ。特設ページから各対象モデルの販売ページへ進めるほか、同時開催の「ドスパラ大決算ポイント還元キャンペーン」と、三井住友カードショッピングクレジット48回分割手数料無料も利用できる。なお、キャンペーン期間は7月31日10時59分までで、店舗は7月30日閉店までの実施となる。予告なく終了する場合があるため、利用を検討する場合は早めの確認が望ましい。