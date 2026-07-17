次の産業革命は日本から　NVIDIAが国家規模の「AI工場」

NVIDIAは7月16日、日本のNoetra（ノエトラ）社と共同で、フィジカルAI向けとして世界初となる国家規模のAIインフラを日本国内に構築すると発表した。経済産業省の支援を受け、製造業や物流、ヘルスケアなどで利用する国産マルチモーダルAI基盤モデルの開発を進める。

新たに構築する「NVIDIA Vera Rubin AIファクトリー」は、次世代CPU「NVIDIA Vera」を1万3750基以上、GPU「NVIDIA Rubin」を2万7500基以上搭載する大規模AI計算基盤。データセンターの総電力容量は140メガワットに達し、NVIDIAのAIデータセンター向け基盤「DSX」を採用する。

AIファクトリーは、AIエージェントやデジタルツイン、ロボティクス、自律機械など、現実世界で動作する「フィジカルAI」の開発基盤となる。製造現場や物流拠点などで活用するオープンなマルチモーダル基盤モデルを学習させ、日本企業や研究機関へ提供する計画だ。

経済産業省が推進する「AIロボット・フィジカルAIを見据えたマルチモーダル基盤モデル開発事業」、通称「FRONTiaプロジェクト」の中核インフラという位置付け。日本の製造業が持つノウハウや産業データを活用し、実世界で利用できる信頼性の高いAIモデルの構築を目指す。

開発した基盤モデルの重みは、国内のAI開発企業や研究機関に提供予定だ。

NVIDIA創業者兼CEOのジェンスン・フアン氏は発表にあわせて、「日本は今日の製造業を生み出しました。そして今、次の産業革命を牽引する AI ファクトリーの構築に取り組んでいます」とコメント。

経済産業大臣の赤澤亮正氏は、「FRONTiaプロジェクト」を通じ、日本のものづくり技術と世界のAI技術を組み合わせ、信頼性の高いマルチモーダル基盤モデルを開発し、世界共通の社会課題の解決につなげる考えを示した。