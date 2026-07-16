アイドルグループ「あまいものつめあわせ」（略称：あまつめ）の水色担当として活躍中の西緒りり（にしお・りり）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年8月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを7月7日、神保町の書泉グランデで開催した。

西緒さんのCream登場は1年2ヵ月ぶりなので、心待ちにしていたファンは多いと思うが、今春に都内のスタジオで撮り下ろされたもの。イベント参加特典としては、特製アクリルコースター（5冊購入）とマイクロファイバータオル（7冊購入）を用意。7月5日が誕生日だったこともあり、副編集長の西永彩奈さんが花束を持って駆けつけ、23歳を迎えたことを祝った。

――オススメは？

【西緒りり】 赤のネクタイを合わせた制服ショットです。これまで一度もネクタイは着けたことがなかったし、すごく気に入っているコーデ。天気もめちゃくちゃ良かったので、可愛く写っていると思います。

――制服以外なら？

【西緒りり】 あまつめの担当カラーである水色のビキニのショットです。ファンの方々にも「水色がすごく似合っている」と褒めていただけてうれしかったです。制服を脱ぐという流れのなかで、白のランジェリーで魅せるところも楽しんでほしいです。

――制服はまだ大丈夫ですよね？

【西緒りり】 結構コスプレになっちゃうかな……とは感じていますが、制服姿で（特技の）蹴りをやった動画がSNSで大バズリ。「いいね」が2万くらいになったし、「まだイケるよ！」という声をたくさん聞かせてほしいです。それを励みにがんばります（笑）。

――あまつめの活動はいかがですか？

【西緒りり】 三重県から上京した当時は女優志望だったし、自分にできるのかという不安もありましたが、ステージに立つことにも慣れてきました。2025年6月に発表した「シュガシュガサマー」のMVは可愛いかったし、新曲の「鼓動ノ証」はカッコいい路線。ガラリとイメージを変えながら、ファンの方々と一緒に盛り上がれるのも楽しいです！

西緒さんといえば、チバテレの特撮ドラマ「鳳神ヤツルギ 11」のヒロイン（天神キサラ／橘 マリ役）でも知られるが、7月19日に千葉県のイオンモール富津にて、キャスト陣の卒業イベントが開催されることが決定。「3年間も務めさせていただいた思い入れのある役。ぜひ会いに来てほしいです」と参加を呼びかけた。あまつめのスケジュールは公式Xで確認しよう。