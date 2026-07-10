マウスコンピューター、AmazonプライムデーでノートPC・G TUNE・27型ディスプレイを特価販売

マウスコンピューターは、Amazonが開催する「Amazon プライムデー」に7月10日から7月13日まで参加する。期間中はAmazon.co.jp内のマウスコンピューターAmazonブランドストアで、動画視聴やオンラインミーティング向けの14型モバイルノートパソコン「mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ」を99,980円、ゲームプレイから動画配信まで対応するゲーミングデスクトップパソコン「G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZ」を289,800円、27型フルHD液晶ディスプレイ「iiyama ProLite XUB2793HS-B7A」を17,980円で販売する。

「mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ」は、Windows 11 Home 64ビットを搭載し、AMD Ryzen 5 7430UプロセッサーとAMD Radeonグラフィックス、16GBメモリ、500GB NVMe SSDを備える14型モバイルノートだ。軽快な動作と持ち運びやすさを両立し、動画視聴やオンラインミーティングなどの日常用途に向く構成という。

「G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZ」は、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225とAMD RADEON RX 9060 XT、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4 SSDを組み合わせたゲーミングデスクトップパソコンだ。高い描画性能が求められるゲームプレイに加え、動画配信やマルチタスクにも対応しやすい点が特徴となる。

「iiyama ProLite XUB2793HS-B7A」は、27インチのIPS方式パネルを採用したフルHD液晶ディスプレイだ。ノングレア仕様で映り込みを抑えやすく、表示色は約1,677万色、視野角は左右各89度・上下各89度となる。事務作業のほか、画像編集や動画視聴でも扱いやすい製品という。

購入はAmazon.co.jp内のマウスコンピューターAmazonブランドストアから行う。セール期間は7月10日0時から7月13日23時59分まで。