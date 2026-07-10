「ChatGPT Work」発表　CodexアプリはChatGPTアプリに統合

OpenAIは7月9日（現地時間）、調査や資料作成といった仕事をAIが代わりにやってくれる新機能「ChatGPT Work」を発表した。あわせてデスクトップアプリを全面刷新し、開発者向けだった「Codex」アプリをChatGPTアプリに統合。予告されていた新モデル「GPT-5.6」の一般提供も同日開始という盛りだくさんの発表だ。
質問に答えるAIから「成果物を納品するAI」へ
ChatGPT Workは、ひとことで言えばエージェント（人の代わりに自律的に作業を進めるAI）機能だ。文書やスプレッドシート、Webアプリといった「完成した成果物」ができあがるまで、必要なら数時間単位で作業を続けてくれる。
新しいChatGPTは、質問や相談、ブレインストーミングは「Chat」、調査・分析・資料作成は「Work」、コードを書くなら「Codex」と、3つのモードを切り替えて使う構成になった。「調べて説明して」だけではなく、「調べて、分析して、この形式の資料に仕上げて」まで丸ごと任せられるようになったということだ。
さらに、時刻やイベントをトリガーに繰り返し実行する「スケジュール」、成果物をそのままWebサイトやWebアプリとして公開・共有できる「Sites」（パブリックベータ）、GmailやGoogle Drive、Slack、Microsoft Teamsといった外部サービスと接続するプラグインも用意される。この構成、Anthropicの「Claude Cowork」を使ったことがある人ならピンとくるだろう。そう、かなり真っ向からの対抗製品なのだ。
CodexアプリがChatGPTアプリに変わった
新しいChatGPTデスクトップアプリは、新規に配布されるのではなく、既存のCodexアプリをアップデートする形で提供される。手元のCodexアプリを起動すると「CodexがChatGPTアプリになりました」というダイアログが表示され、そのまま新アプリに切り替わる。
ちなみに従来のChatGPTデスクトップアプリは「ChatGPT Classic」に改名されて残る。ChatGPTとCodexを別々のアプリとして育てる路線をやめ、Codex由来のエージェント基盤に一般業務用のWorkと開発用のCodexを同居させる形に再編したのだ。
新アプリでは、サイドバー上部のドロップダウンで「Work」と「Codex」を切り替えるようになっている。Workを選ぶとサイドバーに「新しいタスク」「スケジュール」「プラグイン」「サイト」「チャット」が並ぶ。Codexを選んでも項目は同様だ。
WorkもCodexも、プロジェクト（フォルダー）を選んで指示を出すスタイルで、画面構成はほぼ共通だ。デスクトップ版のWorkは、許可したローカルフォルダーやファイルを直接扱えるほか、内蔵ブラウザーでのWeb操作や、Computer Use（AIが画面を見ながらクリックや入力を代行する機能）まで使える。
ちょっとクセがあるのが従来型のチャットの扱いで、サイドバーの「チャット」から呼び出すと、右側に画面が開くのではなく、ウィンドウの中に小窓として浮かぶ形になる。慣れるまで少し戸惑いそうだ。
Web版は画面上部のトグルで切り替え
一方のWeb版（chatgpt.com）は、サイドバーではなく画面上部の「Chat」「Work」トグルで切り替える。CodexモードはWeb版には存在せず、デスクトップアプリ専用だ。また、Web版・モバイル版のWorkはクラウド上で動くため、手元のPCのファイルには直接アクセスできない。ローンチ時点ではクラウドのWorkとデスクトップのWorkの会話履歴も同期されないので注意しよう。
提供状況と利用量の注意点
Web版・モバイル版のWorkはPro、Enterprise、Eduプランが先行し、PlusとBusinessは数日以内というアナウンスだったが、筆者のPlusアカウントではWeb版・デスクトップ版ともすでに使えるようになっていた。
Workを動かすのは同日一般提供が始まった新モデル「GPT-5.6」。性能順にSol、Terra、Lunaの3種類があり、有料プランは最上位のSolを、無料プランはTerraを使える。気をつけたいのは利用量の扱いで、通常のチャットのように回数で数えるのではなく、Codexと同じく実際の作業量に応じて枠を消費する方式になっている。数時間動くようなタスクを投げれば、それだけ多く減るわけだ。
個人的には、Workという新機能そのものより、CodexアプリをChatGPTアプリに作り替えるという思い切った再編に本気度を感じた。ChatGPTの主役はチャットではなくエージェントだと、OpenAIが宣言したのだ。ChatGPT Workにどこまでの仕事を任せられるのか、Claude Coworkとの比較は、といったことは改めてじっくり検証していきたい。
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