GIGABYTEの40周年記念マザーボード「X870 AORUS INFINITY」登場　7月17日発売へ

GIGABYTEは、AMD X870チップセットを搭載した「X870 AORUS INFINITY」を7月17日から販売開始する。価格はオープンプライスで、148,000円前後の見込み。

X870 AORUS INFINITYは、GIGABYTE創設40周年を記念したE-ATXマザーボードで、オーバークロック志向の構成が大きな特徴だ。18+2+2フェーズのデジタル電源設計に加え、VRM用大型ヒートシンクと一体型M.2 Thermal Guard Ext.を備え、高負荷時の安定性を重視した設計となる。

拡張性と扱いやすさにも配慮されており、PCIe EZ-Latch UpによるPCIe x16スロットのクリックリリース、M.2 EZ-Latch Plus/Clickによるネジ不要のM.2固定に対応する。メモリはDDR5 EXPOとXMPをサポートし、OC特化の2スロット構成を採用する。さらに、リアUSB4 Type-C（40Gb/s）、フロントUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C（20Gb/s、65W PD対応）、2基のPCIe 5.0 M.2スロットと1基のPCIe 4.0 M.2スロット、Realtek 5GbE有線LAN、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4も搭載する。

そのほか、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、X3Dターボ・モード2.0、3年保証も用意される。

あわせて、GIGABYTEは「INFINITY 40周年記念キャンペーン」を実施する。購入期間は9月27日まで、応募期間は10月11日までだ。対象のX870 AORUS INFINITYマザーボードとINFINITYシリーズのグラフィックスカードを同時購入し、AORUSメンバーサイトで製品登録後に特設ページへ応募すると、組み合わせに応じてGIGABYTE限定QUOカード10,000円分または5,000円分が進呈される。

10,000円分の対象は、X870 AORUS INFINITYとAORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G、AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G、AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY 16Gの組み合わせだ。5,000円分の対象は、X870 AORUS INFINITYとAORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G、AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12Gの組み合わせとなる。なお、購入は日本向け製品が対象で、中古品やオークション品、並行輸入品は対象外だ。キャンペーンページはAORUSの特設サイトで案内される。