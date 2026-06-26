犬と子どもと80台のキャンピングカー。札幌の週末が変わる話

夏の週末、子どもを連れて出かけたい。でも屋外イベントは暑いし、犬も一緒となると行き先がぐっと減る。私なら、この時点で少し面倒になってしまいます。

そんな家族にちょうどいいイベントが、8月29日と30日にアクセスサッポロで開かれます。「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2026」は、屋内会場に約80台のキャンピングカーが並び、車内に入って広さや寝心地まで確かめられるイベントです。

宿の時間に合わせる旅ではなく、好きな景色のそばで眠る旅。ちょっと大げさに聞こえるかもしれません。でも、車のドアを開けた瞬間に「これなら行けるかも」と思う人はいるはずです。

北海道最大級のキャンピングカーイベント

会場はアクセスサッポロの大展示場。開催日は2026年8月29日（土）と30日（日）、時間はどちらも10時から17時までです。

会場には、全国から約80台のキャンピングカーが集まります。眺めるだけではありません。車内に入って、ベッドの幅、キッチンの高さ、荷物を置く場所まで確かめられます。写真では広く見えた車が意外と窮屈だったり、逆に外から見るより中が落ち着いたりする。ここは実物を見ないとわかりません。

真夏の外出も安心！全天候型の屋内で「我が家の空間」をじっくり吟味

8月末の札幌とはいえ、日差しの強い日は子どもの機嫌が一気に傾きます。雨なら雨で、傘と荷物とベビーカーで手がふさがる。そういう小さな疲れがないだけで、家族のおでかけはずいぶん変わります。

涼しい大展示場の中で、気になる車を順番に見て回れるというだけで、購入を考えている人だけでなく、「ちょっと興味がある」という人にも入りやすいイベントになります。

たとえば、車内のベッドを見た子どもが「ここで寝たい」と言う。親はキッチンの前に立って、朝にお湯を沸かす場面を想像する。荷物はどこに置くか、雨の日に靴はどうするか、寝る前に犬はどこで丸くなるか。

キャンピングカー選びは、スペック表だけでは決まりません。その1台が、家族の暮らしの癖を飲み込んでくれるのかも大事。だから実物に触れる時間が大事なのです。

犬と暮らしている人なら、旅行前のあの迷いを知っているはずです。預けるか。一緒に行ける宿を探すか。予定を変えるか。

このイベントは、所定のルールを守ればペット同伴で入場できます。犬連れでキャンピングカーを見られるのは、かなり現実的です。車内の動線や乗り降りのしやすさは、飼い主だけで見ても判断しきれないからです。

キャンピングカーがあれば、愛犬も一緒に大自然の中を駆け回る旅が日常になります。会場には車両だけでなく、アウトドアギアや拡張パーツも豊富に揃っているので、これからキャンプを始めたいという初心者の方でも、見ているだけでワクワクするような休日の過ごし方のヒントが見つかるはずです。

前売券は電子チケットで800円。当日券でも電子チケットなら1,000円、中学生以下は無料です。家族で週末の予定を探している人、犬との旅を諦めがちだった人には、かなり相性のいい2日間になると思いますよ！

北海道キャンピングカー＆アウトドアショー 2026

●開催日程：2026年8月29日（土）～ 8月30日（日）

●開催時間：10:00 ～ 17:00（両日とも）

●会場：アクセスサッポロ 大展示場

●住所：札幌市白石区流通センター4丁目3-55

●入場料：

前売券（電子チケット）： 800円

当日券（電子チケット）： 1,000円 ／ （紙チケット）： 1,200円

中学生以下： 無料

※障がい者手帳をお持ちの方は、本人と付添人1名まで無料です。