OZgaming「Tower300シリーズ」発売、The Tower 300採用のBTOゲーミングPCが登場
ソフマップは、OZgamingによるゲーミングデスクトップPC「Tower300シリーズ」のBTOモデルを販売開始した。発売中のThermaltake製PCケース「The Tower 300」を採用し、CPU、グラフィックスボード、SSDを用途や予算に応じて選べる構成が特徴だ。メモリは32GBを標準搭載し、ゲームプレイだけでなく動画編集や配信にも対応しやすい仕様となる。購入はソフマップの特設ページから行える。
「Tower300シリーズ」は、見た目の個性と拡張性を両立したBTOモデルだ。採用する「The Tower 300」は八角柱形状のPCケースで、多彩なドレスアップを楽しめるうえ、10色のカラーバリエーションをそろえる。内部はエアフローを意識した設計となっており、液晶付きの簡易水冷CPUクーラーも組み合わせることで、高い冷却性能を確保する構成だ。
BTOモデルのため、ユーザーはCPU、グラフィックスボード、SSDを使い方に合わせて選択できる。高画質ゲーム向けの構成から、クリエイティブ用途を意識した構成まで幅広く組める点が魅力だ。標準搭載の32GBメモリは、複数アプリを同時に扱う場面でも余裕を持ちやすく、快適性を重視する人に向く。
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