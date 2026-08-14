STORM・OZgamingのゲーミングPCが5％ポイント還元　8月16日までのお得セール

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ソフマップは8月14日から8月16日までの期間限定で、対象のゲーミングデスクトップPCを購入すると5％ポイント還元を受けられるポイントアップセールを開催する。対象となるのはSTORMOZgamingのゲーミングデスクトップPCで、販売はソフマップ公式通販サイトおよび案内ページから確認できるという。

　今回のセール対象には、AMD Ryzen 7 9800X3D、7800X3D、9700XなどのCPUに加え、GeForce RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 5070、Radeon RX 9070 XTなどのGPUを搭載したモデルが並ぶ。いずれも最新ゲームを快適に動かせる処理性能を備え、ゲーム配信や動画編集といった負荷の高い作業にも対応する構成という。

　さらに、32GBメモリや1TB NVMe SSDを搭載したモデルが中心となり、ゲームプレイ時の読み込み速度や同時作業時の快適性を意識した仕様だ。高性能なCPUとGPUを組み合わせることで、eスポーツ系タイトルから重量級の3Dゲームまで幅広く扱える点が魅力となっている。

　価格は通常販売価格からの5％ポイント還元となり、実質的な負担を抑えながら上位クラスのゲーミング環境を整えやすい。購入はソフマップの対象商品ページから行う形式で、セール期間は8月16日までとなるため、購入を検討しているユーザーは早めの確認が有効だ。

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