ローソンの車中泊施設が好評、27店舗に拡大　50代以上の利用が約8割

ローソンは7月6日、店舗駐車場を活用した車中泊施設「RVパーク」の実証実験を7月17日から埼玉県、静岡県、愛知県に拡大すると発表した。千葉県内の既存店舗を含め、計27店舗で展開する。
2025年7月から千葉県内7店舗で実証実験を開始してきたもの。お盆、年末、ゴールデンウイークの期間には7店舗平均で稼働率が9割を超え、運営面でも円滑なサービス提供を確認できたとしている。
今回の対象エリア拡大によって、埼玉県5店舗、静岡県9店舗、愛知県3店舗が新たに加わり、千葉県は10店舗となり、合計27店舗に広がる。
利用料金は1回1区画につき2500円から3000円。1予約につき車両2台分の駐車スペースを使え、1店舗あたり1日1台まで受け入れる。
利用者の声を受けて、利用時間も見直された。これまでチェックインは18時から21時、チェックアウトは9時だったが、エリア拡大に合わせてチェックインを15時から22時、チェックアウトを10時までに変更された。
なお、利用者アンケートでは、夫婦など大人2人での利用が多く、約8割が50代以上だったという。「24時間営業の店舗があり安心できる」「利用料金が手頃」といった点が評価され、対象エリアが拡大した場合の利用意向は99％に達した。
ローソンは今後、東京都、神奈川県、三重県、岐阜県などへの拡大も検討する。2026年度内に約70店舗規模での展開を目指す方針だ。
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