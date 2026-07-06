ゆうパック、10月1日から値上げへ　基本運賃を平均約10％引き上げ

日本郵便は7月3日、ゆうパックとゆうパケットの基本運賃などを10月1日に改定すると発表した。ゆうパックの基本運賃は平均約10％引き上げる。
サイズや配送先によって改定率は異なる。ゴルフゆうパック、スキーゆうパックなども、新しい基本運賃をもとに料金見直しとなる。
ゆうパケットは厚さにかかわらず基本運賃を360円に統一。これまで250円だった厚さ1cm以内と310円だった厚さ2cm以内は値上げとなり、すでに360円だった厚さ3cm以内は据え置き。
クリックポストは185円から240円へ55円値上げ。利用条件は拡充し、重量の上限が1kgから2kgへ引き上げとなる。サイズの上限も「3辺合計60cm以内、長辺34cm以内で郵便差出箱に投函可能なもの」へ変更する。
あわせて、ゆうパック用の包装資材も価格を改定。60サイズ用の箱は100円から110円、120サイズ用は380円から420円など、各種資材を10円から70円程度値上げする。
ゴルフゆうパック、スキーゆうパック、空港ゆうパックでは荷物1個当たりの重量を30kg以下とする引き受け条件を新たに設定。スキーゆうパックと空港ゆうパックでは、スキー板やスノーボードを内容品とする場合、1個口につき合わせて2組まで同梱できるようになる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります