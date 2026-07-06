ゆうパック、10月1日から値上げへ　基本運賃を平均約10％引き上げ

日本郵便は7月3日、ゆうパックとゆうパケットの基本運賃などを10月1日に改定すると発表した。ゆうパックの基本運賃は平均約10％引き上げる。

サイズや配送先によって改定率は異なる。ゴルフゆうパック、スキーゆうパックなども、新しい基本運賃をもとに料金見直しとなる。

ゆうパケットは厚さにかかわらず基本運賃を360円に統一。これまで250円だった厚さ1cm以内と310円だった厚さ2cm以内は値上げとなり、すでに360円だった厚さ3cm以内は据え置き。

クリックポストは185円から240円へ55円値上げ。利用条件は拡充し、重量の上限が1kgから2kgへ引き上げとなる。サイズの上限も「3辺合計60cm以内、長辺34cm以内で郵便差出箱に投函可能なもの」へ変更する。

あわせて、ゆうパック用の包装資材も価格を改定。60サイズ用の箱は100円から110円、120サイズ用は380円から420円など、各種資材を10円から70円程度値上げする。

ゴルフゆうパック、スキーゆうパック、空港ゆうパックでは荷物1個当たりの重量を30kg以下とする引き受け条件を新たに設定。スキーゆうパックと空港ゆうパックでは、スキー板やスノーボードを内容品とする場合、1個口につき合わせて2組まで同梱できるようになる。