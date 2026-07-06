フィリップ モリス、紙巻たばこ18銘柄を値上げへ　9月1日から20円引き上げ

フィリップ モリス ジャパンは7月3日、同社製の紙巻たばこ18銘柄について、小売定価改定を財務省に認可申請したと発表した。認可が得られれば、9月1日に価格を改定する予定。
対象は「フィリップモリス」「パーラメント」「バージニア」の各ブランドファミリー。いずれも現行価格から20円引き上げる。
「フィリップモリス」ブランドは9銘柄が対象で、現在450円の各銘柄を470円に改定する。「フィリップモリス・14・KSボックス」「フィリップモリス・10・KSボックス」「フィリップモリス・6・KSボックス」「フィリップモリス・3・KSボックス」「フィリップモリス・1・100sボックス」などが含まれる。
「パーラメント」ブランドは6銘柄が対象だ。「パーラメントKSボックス」と「パーラメント・ライトKSボックス」は580円から600円に、「パーラメント100ボックス」「パーラメント・ライト100ボックス」「パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス」「パーラメント・ワン・100ボックス」は620円から640円に上がる。
「バージニア」ブランドは3銘柄で、「バージニア・エス・ソフィア 6」「バージニア・エス・ソフィア 1」「バージニア・エス・ロゼ・メンソール」が570円から590円となる。
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