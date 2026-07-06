レギュラーで一番重厚な味わい、IQOS専用たばこスティック「センティア コバルト ブルー」登場

フィリップ モリス ジャパン合同会社は7月6日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」の新銘柄として「センティア コバルト ブルー」を発表した。
7月6日から、全国4店舗のIQOS ストア、IQOS ショップ（ヤマダデンキ一部店舗、ビックカメラ一部店舗ほか）、IQOS コーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗ほか）、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店で、7月8日からIQOS オンラインストアで順次販売予定。価格は570円。
センティア コバルト ブルーは、今までのSENTIAのレギュラー製品と比べて一番重厚な味わいになっているのが特徴。本製品の登場により、SENTIAのレギュラー製品は全6銘柄となる。
センティア コバルト ブルーの発売を記念して、7月8日からIQOSPHEREにて「抽選・交換プログラム」を展開予定。IQOSPHEREサイト内、もしくはIQOS公式LINEアカウントを通じて獲得したポイントを使って応募できる。
50ポイントでセンティア コバルト ブルーが抽選で当たるほか、900ポイントで1パック交換できる。期間はどちらも7月8日から賞品掲載終了まで。
20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。加熱式たばこの煙（蒸気）は、発がん性物質や、依存性のあるニコチンが含まれるなど、あなたの健康への悪影響が否定できません。
望まない受動喫煙が生じないよう、野外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。
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