IQOS ILUMA専用たばこスティック「SENTIA」のカプセル入りメンソール新製品登場

フィリップ モリス ジャパンは8月3日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA」から「センティア パッション フルーツ カプセル」を発売すると発表した。

8月3日から全国4店舗のIQOS ストア、IQOS ショップ（ヤマダデンキ一部店舗、ビックカメラ一部店舗ほか）、IQOS コーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗ほか）、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店で、8月5日からIQOS オンラインストアにて順次発売予定。価格は570円

センティア パッション フルーツ カプセルは、カプセルをつぶすことで味わいの変化を楽しめるカプセル入りメンソール製品。カプセルをつぶすと爽快感のあるメンソールの味わいとともに、パッションフルーツの香りを楽しめる。

本製品の登場により、SENTIAは全20銘柄、SENTIAのカプセル入りメンソールは全2銘柄となる。

また、発売を記念して8月5日からIQOSPHEREにて「抽選・交換プログラム」も実施する。IQOSPHEREのウェブサイト内、またはIQOS公式LINEアカウントを通じて獲得したポイントを使って応募し、その場で結果がわかる抽選プログラムと、対象製品を交換するプログラムを展開する。抽選は50ポイントで、交換は900ポイントでできる。どちらも期間は8月5日から賞品掲載終了まで。