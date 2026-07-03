MacBook AirやiPadが対象　Apple U25キャンペーンで最大2万8000ポイント還元

ソフマップは現在、「Apple U25キャンペーン」を開催している。期間中、25歳以下の人を対象に、特定のApple製品を購入すると、最大28,000ソフマップポイントが後日プレゼントされるという内容だ。対象製品には、「iPad (A16) Wi-Fiモデル」、「M4 iPad Air 11 Wi-Fiモデル」、そして「M5 MacBook Air 13インチモデル」が含まれる。

対象の「iPad (A16) Wi-Fiモデル」では最大9,000ポイントを還元し、「M4 iPad Air 11 Wi-Fiモデル」には最大18,000ポイント、さらに「M5 MacBook Air 13インチモデル」では最大28,000ポイントまでの還元が可能だ。これにより、25歳以下の若者たちは、お得な価格で最新のApple製品を手に入れることができる。このような大規模なポイント還元キャンペーンは、Apple製品を初めて購入する人にも、現在のデバイスをアップグレードしようとしている人にも魅力的だろう。

キャンペーンの詳細は、ソフマップの公式通販サイトで確認できる。今回のキャンペーンは、若者がテクノロジーを駆使して新しい可能性を切り開く手助けをすることを目的としている。この機会を見逃さず、最新のデバイスをお得に手に入れよう。