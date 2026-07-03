無印良品のイヤホン、2990円ならちょっと欲しい

良品計画は7月2日、無印良品からワイヤレスイヤホンなどのオーディオデバイス5機種を発表した。7月15日から発売する。価格は2990円から。無印良品らしく、音質面では“自然な聴こえ方”を重視したという。

ラインアップは「ワイヤレスイヤホン カナル型」「ワイヤレスイヤホン イヤー型」、「ワイヤレスコンパクトスピーカー」、「ワイヤレス モバイルスピーカー ループ付」、「ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセル機能付」の5機種。価格はイヤホン2機種とコンパクトスピーカーが2990円、ループ付きモバイルスピーカーが3990円、ノイズキャンセル機能付きヘッドホンが6990円。

イヤホンは通話に対応し、片耳パーツの販売にも対応する。

スピーカー2機種はTWS接続に対応し、同じ機種を2台使ってステレオ再生できる。キッチンなどでの使用も想定し、IPX5相当の防水性能も備えた。通話にも対応し、小型デスクトップスピーカーとしても使いやすい。

最上位のワイヤレスヘッドホンは、アクティブノイズキャンセル、有線接続、低遅延ゲームモードに対応する。最大再生時間は約70時間。