ゲーミングPC購入でAmazonギフトカード1万円分が当たるキャンペーン、8月2日まで

ソフマップは8月2日まで、オンラインストア「ソフマップ・ドットコム」にて「夏のゲーミングPC応援キャンペーン」を開催中だ。このキャンペーンでは、期間中に「ソフマップ・ドットコム」でゲーミングPCを購入し、レビューを投稿したユーザーの中から抽選で30名に10,000円相当のAmazonギフトカードが当たるという。

このキャンペーンは、新規にゲーミングPCを購入する人や、現行PCのアップグレードを検討する人にとって魅力的だ。参加にはソフマップEC会員の登録が必要であるため、購入前に会員登録を済ませておくことを忘れないようにしたい。詳細はソフマップの特設ページで確認することが可能だ。

ソフマップは、「STORM」や「OZgaming」などの人気ブランドをはじめ、幅広いジャンルに対応するゲーミングPCを多数取り揃えている。最先端のゲームプレイ体験やクリエイティブ作業に適したPCを探している人にとって、これは絶好のチャンスといえるだろう。

詳細を知りたい方や商品購入を検討中の方は、ぜひ公式特設ページで情報をチェックしてみてはいかがだろうか。