ゲーミングPC購入でAmazonギフトカード1万円分が当たるキャンペーン、8月2日まで
ソフマップは8月2日まで、オンラインストア「ソフマップ・ドットコム」にて「夏のゲーミングPC応援キャンペーン」を開催中だ。このキャンペーンでは、期間中に「ソフマップ・ドットコム」でゲーミングPCを購入し、レビューを投稿したユーザーの中から抽選で30名に10,000円相当のAmazonギフトカードが当たるという。
このキャンペーンは、新規にゲーミングPCを購入する人や、現行PCのアップグレードを検討する人にとって魅力的だ。参加にはソフマップEC会員の登録が必要であるため、購入前に会員登録を済ませておくことを忘れないようにしたい。詳細はソフマップの特設ページで確認することが可能だ。
ソフマップは、「STORM」や「OZgaming」などの人気ブランドをはじめ、幅広いジャンルに対応するゲーミングPCを多数取り揃えている。最先端のゲームプレイ体験やクリエイティブ作業に適したPCを探している人にとって、これは絶好のチャンスといえるだろう。
詳細を知りたい方や商品購入を検討中の方は、ぜひ公式特設ページで情報をチェックしてみてはいかがだろうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります